Il Mercato contadino, almeno per l’edizione del 7 giugno, è salvo ma per tutta l’estate gli eventi previsti in via Mameli, a Gavi, sono a rischio. La causa è la chiusura del ponte di Borgonuovo, avvenuta martedì 26 da parte della Provincia (https://www.giornale7.it/il-ponte-di-borgonuovo-da-restaurare-restera-chiuso-per-4-5-mesi/).

A causa del cantiere, tutto il traffico viene deviato in via Mameli per tutta la durata dei lavori, stimata in 4-5 mesi, situazione che ha costretto il Comune a sospendere l’ordinanza del 2024 che pedonalizzava la strada il sabato, la domenica e i festivi dalle 10 alle 13. In questo modo tutti gli eventi devono essere annullati.

Nei giorni scorsi, sollecitato da più parti, il Comune ha ottenuto alla Provincia di consentire, nella giornata del 7 giugno, il transito sul ponte, riducendo lo spazio del cantiere, per adesso attivato solo per rimuovere le tubazioni del gas e delle altre utenze. Da luglio, invece, gli interventi riguarderanno il restauro e la messa in sicurezza.

Il Mercato contadino, come ha spiegato Legambiente, con una sospensione prolungata di diversi mesi sarebbe destinato a chiudere i battenti poiché i produttori agricoli locali troverebbero altre manifestazioni per vendere i loro prodotti.