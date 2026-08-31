AGGIORNAMENTO:
Riaperta poco fa, intorno alle 15, la strada 211
Si tratta di un incidente camion contro auto. Le persone coinvolte:
– Ragazzo di 21 anni trasportato a Tortona in codice rosso
– Uomo di 61 anni trasportato a Tortona in codice rosso
– Donna di 52 anni che non è stata ospedalizzata
– Ragazzo di 26 anni che purtroppo è deceduto
L’anas informa che per consentire la rimozione del mezzo pesante coinvolto, a partire dalle ore 12, 30 di oggi la statale 211 “della Lomellina” sarà provvisoriamente chiusa al traffico tra Tortona (km 14) e Sale (km 21,700), in entrambe le direzioni.
Durante la chiusura la circolazione sarà deviata sul percorso alternativo locale con indicazioni sul posto.
Un tragico incidente stradale ha spezzato la vita di un giovane di 26 anni lungo la Strada Statale 211 “della Lomellina”, nel tratto che collega i centri di Tortona e Sale. Il bilancio del violentissimo impatto tra due vetture registra una vittima e una persona ferita, trasportata d’urgenza in ospedale. Il sinistro si è verificato lungo il rettilineo della statale. Per cause ancora in corso di accertamento da parte delle autorità, le due auto sono entrate in collisione con estrema violenza. L’impatto, particolarmente distruttivo, non ha lasciato scampo al ragazzo, classe 2000: il personale medico del 118, giunto rapidamente sul luogo, ha potuto soltanto constatarne il decesso. A bordo della seconda auto viaggiava un’altra persona, rimasta ferita nello scontro. Dopo le prime cure prestate sul posto dagli operatori sanitari, il ferito è stato trasferito in codice giallo al presidio ospedaliero di Tortona per gli accertamenti e le terapie del caso; non si troverebbe in pericolo di vita.
Sul teatro dell’incidente sono intervenute diverse squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate a lungo nelle complesse operazioni di estrazione e nella successiva messa in sicurezza della carreggiata e dei mezzi incidentati. I rilievi planimetrici e la ricostruzione dell’esatta dinamica sono stati affidati alle forze dell’ordine, che hanno proceduto alla temporanea chiusura del tratto stradale per consentire i soccorsi, con inevitabili ripercussioni e pesanti rallentamenti sul traffico locale.
Seguiranno aggiornamenti