Serravalle Scrivia. Dal G8 di Genova alla Libia coloniale

Un viaggio nel tempo che unisce il trauma del G8 di Genova al passato coloniale in Libia, passando per l’intima ricerca d’identità di due donne straordinariamente diverse. Giovedì 25 giugno, alle 17.30, l’Arena Spettacoli del Parco “Ragazzi della Benedicta” di Serravalle Scrivia ospiterà la presentazione di Come le lucciole (Solferino), il nuovo romanzo della scrittrice, assistente sociale e musicista Francesca Pongiluppi. Al centro dell’opera c’è Sonia che, alla vigilia dei drammatici fatti del G8 di Genova del 2001, decide per la prima volta di mettere in pausa la propria militanza politica per rifugiarsi a Ca’ Mimosa, la casa delle sue vacanze d’infanzia. L’obiettivo è elaborare il lutto per la perdita di Jolanda e Giannetto, le figure che per lei hanno rappresentato una seconda famiglia. Il vero punto di svolta avviene quando Sonia varca la soglia della misteriosa “camera verde”, un luogo rimasto sempre accessibile. Lì dentro scoprirà il diario segreto di Jolanda: pagine intense che, come un bisturi, scoperchieranno verità sconcertanti e ferite mai rimarginate. Il diario rivela la storia di “Jojo”: gli anni dello sfruttamento nella Libia coloniale, il traumatico approdo in Liguria e il salvifico amore con Giannetto. Immergendosi in questo passato, Sonia non solo libererà la memoria di Jolanda, ma ritroverà una dimensione più autentica del proprio impegno civile.

Come le lucciole si configura come un romanzo potente, capace di muoversi tra il genere politico e quello di formazione. La metafora che dà il titolo al libro racchiude il cuore del messaggio dell’autrice: proteggersi dal dolore non significa smettere di brillare, bensì trovare la forza di brillare più forte. L’appuntamento di giovedì si preannuncia come un’importante occasione di dibattito culturale, un dialogo aperto con l’autrice su temi universali e centrali come la memoria storica, i diritti, l’identità e la condizione femminile ieri e oggi.

L’evento, promosso dalla Consulta Serravallese per le Pari Opportunità in collaborazione con il Comune di Serravalle Scrivia e la Biblioteca Comunale “Roberto Allegri”, è a ingresso libero e gratuito. In caso di maltempo, l’incontro si sposterà al coperto presso la Sala Conferenze della Biblioteca (Piazza Carducci 4).