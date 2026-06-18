Torna “Natura d’appennino” per far conoscere l’ambiente dei nostri monti

Un’intera giornata dedicata alla scoperta e alla divulgazione dei valori naturalistici delle nostre montagne, non di rado ignoti o poco conosciuti dai loro stessi abitanti e dagli appassionati che le frequentano. Fin dalla prima edizione nel 2019 con “Natura d’appennino”, spiegano dal Comitato 4P, “intendiamo contribuire alla conoscenza di questi valori ed accrescere la consapevolezza circa la loro importanza, parte fondamentale del lavoro condotto dal nostro Comitato durante quindici anni di impegno critico e propositivo”. Appuntamento per sabato 20 giugno al Rifugio delle Quattro Province – Colonia Montana Capanne di Cosola nel Comune di Cabella Ligure. Promossa in collaborazione con il Rifugio delle Quattro Province, con l’Ente Gestore delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e con la sezione CAI di Novi Ligure, l’iniziativa prevede attività e relazioni curate da esperti in varie discipline.

10 — 12.30: escursione con Carlo Cabella, entomologo e Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Stazzano e socio A.L.I, partenza dal Rifugio attraverso prati e faggete, incontrando quelle creature, spesso non notate dai più, chiamate generalmente “insetti”: coleotteri, farfalle, mosche, vespe, cimici, grilli e quant’altro, piccoli animaletti che hanno un ruolo primario nella salute dei boschi e dei prati.

A seconda delle specie, verrà dato un piccolo ma esaustivo sguardo su questo vastissimo e curioso micromondo. 12.45 – 13.45: pranzo con prodotti del territorio, presso il Rifugio 4P, 20 euro (compreso tesseramento)

14.10: inizio dei lavori del convegno.

Giovanni Brocca – Presidente del C.A.I. Sezione Novi Ligure: II Club Alpino Italiano e il Territorio. Giuseppe Raggi: saluti del Comitato per il territorio delle Quattro Province.

Laura Gola, biologa: II lupo: le modifiche normative sulla gestione della specie.

Giacomo Gola, guardiaparco Aree protette Appennino piemontese: Flora di pregio e altri tesori dell’Appennino.

Federica Luoni, Roberta Righini (Lipu BirdLife Italia): Conservare e monitorare gli uccelli delle aree aperte appenniniche. II ruolo del Farmland Bird Index.

Mara Calvini, naturalista, guardiaparco Aree protette Appennino piemontese: rapaci in transito: l’importanza strategica dell’Appennino ligure-piemontese nel Progetto Migrans.

Paolo Camerano, Lorena Losurdo (IPLA S.p.A.): La gestione forestale volta alla conservazione e tutela della biodiversità e delle risorse genetiche forestali.

Carlo Cabella, entomologo e Direttore del Museo Civico di Storia Naturale di Stazzano: Le Falene: preparazione all’attività serale/notturna di monitoraggio. Conclusioni a cura del Comitato per il territorio delle Quattro Province. Moderatori: Michela Ballerini, Paolo Ferrari.

Alle 20 Cena presso Ristorante Aibergo Capanne dl Cosola. Alle 21,30: monitoraggio falene a cura di Carlo Cabella ed Elio Cazzuli (Associazione Naturalistica Piemontese). La partecipazione all’evento è gratuita. Possibilità di pernottamento presso il Rifugio delle 4 Province o all’Albergo Capanne di Cosola . Info e prenotazioni: Paolo 3687703336 [email protected] Gianni 3480304321 [email protected]