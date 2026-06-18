Filomena Macrì, terzo titolo italiano nella savate nei campionati a Jesolo

Filomena Macrì si conferma tra le protagoniste della savate italiana. L’atleta di Vignole Borbera, portacolori delle società A.S.D. Savate B.F. Val Borbera / A.S.D. Élite Club Pegli, ha conquistato ancora una volta il gradino più alto del podio nella categoria senior -48 kg ai Campionati Italiani Assoluti FederKombat disputati a Jesolo.
Per Macrì si tratta del terzo titolo italiano della carriera: dopo il successo ottenuto ai Campionati Italiani di Roma nel 2023 e quello conquistato a Jesolo nel 2024, l’atleta si è nuovamente imposta nell’edizione 2026 della manifestazione, confermandosi tra le migliori interpreti nazionali della disciplina.
La vittoria assume un significato particolare anche alla luce del recente ingresso della savate all’interno della Federazione FederKombat, un passaggio importante per la crescita e la diffusione della boxe francese in Italia.
Grazie agli eccellenti risultati ottenuti, Filomena Macrì potrebbe inoltre essere convocata come componente della nazionale italiana ai prossimi Campionati Mondiali di Savate, in programma a Boulogne-sur-Mer, in Francia.
Il titolo conquistato a Jesolo conferma il percorso di crescita dell’atleta, già protagonista negli ultimi anni anche a livello internazionale. Dopo il titolo nazionale conquistato nel 2023 a Roma, Macrì aveva rappresentato l’Italia ai Campionati Europei di Zagabria e successivamente ai Campionati Mondiali di Podčetrtek, in Slovenia, nel 2024, accumulando preziosa esperienza nelle più importanti competizioni della savate.