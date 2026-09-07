Asilo nido comunale: ecco le nuove tariffe per l’anno 2026-2027

Cento euro: è l’agevolazione riconosciuta dal Comune di Gavi alle famiglie dei bambini iscritti al micronido “Santa Gianna Beretta Molla”, diventato comunale da pochi mesi. La somma è riservata ai residenti in possesso di un’attestazione ISEE valida con valore non superiore a 25mila euro. Chi rientra in questa fascia di reddito pagherà quindi 400 euro anzichè i 500 euro previsti. La giunta comunale non ha quindi modificato le precedenti tariffe e ha inoltre stabilito una riduzione cumulativa della contribuzione in presenza di più fratelli contemporaneamente frequentanti il micronido, per “sostenere le famiglie con più figli iscritti al servizio, stabilendo in particolare, che per il secondo e gli eventuali successivi figli contemporaneamente frequentanti il Micronido si applichi una riduzione del 20% sia sulla retta ordinaria a carico della famiglia sia sull’eventuale agevolazione ISEE spettante”. La mensa scolastica non è compresa in queste cifre.

Il Comune ha deciso di farsi carico del micronido, inaugurato dopo molte difficoltà nel 2024 dall’Ipab Conservatorio Romano nel 2024 nell’omonimo edificio. Dopo l’estinzione dell’Ipab stesso, decisa dalla Regione pochi mesi fa, l’edificio è passato alla parrocchia di San Giacomo Maggiore, che ha chiesto al Comune di occuparsi del micronido per evitarne la chiusura.

Il nido conta 17 iscritti su 24 posti disponibili.