“SuPerDernice 2025”. Musica, cibo e cultura nel borgo di Dernice

Una rassegna di eventi pensata per valorizzare il territorio, il patrimonio enogastronomico ed artistico delle terre del Giarolo, un lembo di appennino compreso tra le Valli Curone e Borbera. Ad ospitare la kermesse il cui nome è “SuPerDernice” è, come dice il titolo stesso, Dernice, un borgo dell’Appennino ricco di storia. Qui dal 12 luglio al 7 settembre, si alterneranno eventi che spaziano dal grande concerto nella serata inaugurale, alla serata cinema con musica dal vivo a cura di Note Blu, dal canto popolare a cura di Stefano Valla e Daniele Scurati, al concerto del Coro della Valcurone, dalla serata di racconti e letture a cura del laboratorio MilleFogli fino alla grande chiusura con la Sagra del Montebore a Montebore, un luogo affascinante dove è nato il formaggio noto anche per a sua forma che ricorda una torta nuziale.

Si inizia sabato 12 luglio alle 19.30 con “La mia banda suona il rock e tutto il resto all’occorrenza”, un concertone durante il quale si alterneranno sul palco vari gruppi musicali. Nel corso della serata si potranno degustare le specialità e i prodotti delle 4Province. La seconda data è il 1 agosto alle 21 con “Note di Cinema”, film con musica dal vivo a cura di NoteBlu; si prosegue il 9 agosto alle 19, con “Dove si balla la Giga”, un’antica danza sulle note del piffero e della fisarmonica di Stefano Valla e Daniele Scurati, due musicisti che raccontano, tramite le loro canzoni, la tradizione e la cultura che accomunano le 4 province: Alessandria, Genova, Pavia e Piacenza. Il 16 agosto alle 21, a salire sul paco sarà Il CoroDellaValCurone che presenteranno “Concerto a 4 voci”. L’ultimo appuntamento di agosto sarà il 23; “Le parole tra noi leggere” è il titolo della serata di racconti e letture a cura del laboratorio Mille Fogli, con Emiliano Cribari. La rassegna di questa prima edizione di “SuPerDernice” si concluderà domenica 7 settembre; dalle 11 del mattino e, per tutta la giornata “Festa del Montebore”: bancarelle, musica degustazioni di prodotti locali e piatti della tradizione.

La rassegna è promossa con il sostegno del Comune di Dernice e realizzata grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.