Il Parco Castello di Tortona si è trasformato, oggi, mercoledì 9 luglio, in un vivace campo di gioco per l’emozionante caccia al tesoro ecologica dal titolo Eco-Eroi “I Rifiuti Incantati”. L’iniziativa, nata da un’idea di Gestione Ambiente e delle due ragazze del Servizio Civile Ambientale Universale del Comune di Tortona, Annagiulia Guerra e Lucrezia Franzoia, ha visto protagonisti i bambini e i ragazzi del Centro Estivo Chalet Tortona, che hanno indossato i panni di veri detective ambientali in una giornata all’insegna del divertimento e della consapevolezza ecologica.

L’evento ha avuto come obiettivo principale quello di avvicinare le nuove generazioni ai temi cruciali dell’ambiente, del riciclo e della raccolta differenziata in modo ludico e coinvolgente. Dopo una breve introduzione sul tema ambientale presso lo Chalet, i partecipanti, divisi in 8 squadre contraddistinte da colori brillanti, si sono addentrati nel parco. Ogni squadra, composta da 7 bambini, ha ricevuto un indizio iniziale che ha dato il via a una serie di prove a tema.

I “rifiuti incantati” sono stati il filo conduttore di ogni gioco, mettendo alla prova l’intelligenza, la creatività e lo spirito di squadra dei giovani eco-eroi. Tra le sfide affrontate, che spaziavano dal riconoscimento dei materiali di scarto alla corretta separazione dei rifiuti, figuravano: “Indovina il rifiuto”, una “Corsa sacchi” ecologica, una “Staffetta” a tema, un “Cruciverba” ambientale, il quiz “Dove lo butto?”, il “Mimo ecologico” e la ricerca dell'”Umido nascosto”, culminando con la risoluzione di enigmi finali. Ogni prova superata sbloccava l’indizio successivo, guidando le squadre attraverso il percorso.

Al termine di un’avvincente competizione, la squadra viola è stata la prima a tagliare il traguardo, aggiudicandosi il primo posto. Tuttavia, il vero spirito dell’iniziativa ha voluto che tutte le squadre ricevessero un premio di partecipazione, riconoscendo l’impegno e lo slancio di ogni singolo “eco-eroe”.

“Siamo entusiasti del successo di questa caccia al tesoro ecologica“, spiega Francesca Danieli, Responsabile Comunicazione di Gestione Ambiente. “È stato meraviglioso vedere i bambini e i ragazzi imparare e divertirsi così tanto, comprendendo che il futuro del nostro pianeta dipende dalle mani di chi se ne prende cura con amore e responsabilità. Ogni gioco è stato pensato per essere un modo divertente e interattivo per educare sui rifiuti, il riciclo e la raccolta differenziata, dimostrando che l’educazione ambientale può essere un’avventura stimolante“.

Annagiulia Guerra e Lucrezia Franzoia, le due giovani del Servizio Civile Ambientale Universale, aggiungono: “Vedere l’entusiasmo dei bambini nell’affrontare ogni prova a tema ambientale ci ha riempito di gioia. La loro curiosità e la loro voglia di imparare ci confermano l’importanza di investire in iniziative come questa, che seminano consapevolezza per un futuro più sostenibile“.

L’evento ha rivelato come, attraverso attività stimolanti e ben strutturate, sia possibile infondere nei più giovani una profonda coscienza ambientale, trasformandoli in custodi attivi e responsabili del nostro pianeta.