Potrebbero diventare dieci i maxi aerogeneratori sul crinale tra Isola del Cantone e Voltaggio. Un primo impianto eolico della società Fera, previsto sul territorio ligure, è già stato autorizzato dalla Città metropolitana di Genova e consiste in 4 torri: si tratta del progetto Popein, pronto a partire ma in attesa dell’esito della prossima asta indetta dal Gestore dei servizi energetici per gli incentivi statali. Solo a fine anno o a inizio 2025 sarà emesso il decreto apposito, per cui i lavori partiranno non a breve. Nel frattempo, Fera ha depositato presso la Regione Liguria un altro progetto, “Isola del vento”, con altre 6 torri delle stesse dimensioni, sempre sullo stesso crinale, per il quale, la scorsa primavera, prima delle elezioni amministrative, aveva già ottenuto l’ok del Consiglio comunale di Isola del Cantone in merito a una convenzione con il Comune. E’ quindi partito l’iter autorizzativo che, se concluso positivamente per Fera, sarà un ritorno alla prima versione del progetto Popein, che contava per l’appunto 10 torri, poi ridotte anche per via dell’opposizione degli abitanti delle frazioni di Isola del Cantone interessate dai lavori, in particolare a Borlasca.

La viabilità per il cantiere sul crinale, anche per il progetto “Isola del vento”, sarà sempre quella della Val Lemme: da Voltaggio, i trasporti eccezionali saliranno verso il territorio di Isola del Cantone dalla strada Alpe Banchetta in mezzo ai boschi.