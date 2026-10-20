Aveva violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge, per questo è stato rimpatriato in Albania. La Questura di Alessandria fa sapere che un uomo di 66 anni, pluripregiudicato, con a carico reati contro la persona e spaccio di sostanze stupefacenti, era stato arrestato dopo aver violato il divieto di avvicinamento nei confronti dell’ex coniuge. Il 14 ottobre è stato quindi rimandato nel suo paese di origine. Il rimpatrio, fa sapere la Questura, è stato eseguito in attuazione di un’espulsione giudiziaria, attraverso il coordinamento con la Procura di Alessandria e la Casa Circondariale “Cantiello e Gaeta”, dove l’uomo era detenuto.

E’ uno dei quattro rimpatri eseguiti dall’Ufficio Immigrazione della Questura di Alessandria nelle prime due settimane di ottobre: le persone sono state accompagnate – con la collaborazione anche del Comando Provinciale dei Carabinieri e del Comando Provinciale della Guardia di Finanza – presso gli aeroporti di Milano e Orio al Serio, e di lì rimpatriati nei Paesi di origine.

Il primo provvedimento ha riguardato una cittadina cinese, irregolare sul territorio nazionale dal 2024,rintracciata nel corso di un’attività di polizia amministrativa del Commissariato di Pubblica Sicurezzadi Casale Monferrato e accompagnata in Cina.

Poi è toccato a un cittadino di nazionalità egiziana di 18 anni, rintracciato dai Carabinieri di Acqui Terme, con precedenti di polizia per rapina impropria e in materia di stupefacenti nonostante la giovane età, nonché recentemente denunciato per occupazione illecita di immobile, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il 12 ottobre è stata eseguita l’espulsione amministrativa di un cittadino peruviano di 31 anni, lavoratore irregolare, rintracciato nel corso di una attività della Guardia di finanza, che ha provveduto ad accompagnarlo a Milano per il successivo rimpatrio.

Altri 3 cittadini extracomunitari, per i quali non è stato possibile effettuare il rimpatrio diretto, sono invece stati accompagnati presso i CPR di Torino e Milano per la successiva espulsione: si tratta di tre soggetti di età compresa tra 24 e 49 anni, rispettivamente provenienti da Egitto, Tunisia e Marocco.