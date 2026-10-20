Bussola sul futuro: a Novi Ligure torna il Salone della Scuola

Scegliere la scuola superiore è spesso il primo vero crocevia nel percorso di crescita di un ragazzo, un passaggio delicato che coinvolge da vicino anche le famiglie. Per aiutare gli studenti delle terze medie a orientarsi nel panorama formativo locale, il centro fieristico Dolci Terre di Novi torna a ospitare, da giovedì 22 a sabato 24 ottobre, una nuova edizione del Salone della Scuola. Promossa dal Comune di Novi Ligure in sinergia con il Punto Giovani, le scuole del territorio, la Provincia di Alessandria e il supporto di Regione Piemonte – Obiettivo Orientamento, la manifestazione punta a offrire un quadro completo e trasparente delle opportunità didattiche e professionali disponibili nel distretto novese. «La manifestazione rappresenta un momento centrale di dialogo tra il sistema scolastico, i giovani e le loro famiglie», sottolinea l’assessore alla Pubblica Istruzione Stefano Moro. «Con questo progetto intendiamo fornire agli studenti e ai genitori un quadro chiaro delle offerte formative presenti sul territorio, accompagnando i ragazzi in un passaggio cruciale del loro percorso di studi». La rassegna si articolerà in tre giornate strutturate per rispondere a diverse esigenze di approfondimento:

Giovedì 22 e venerdì 23 ottobre (ore 8:30 – 13:00): Le prime due mattinate saranno riservate alle visite organizzate delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti potranno alternare visite agli stand informativi di istituti ed enti di formazione professionale ad attività laboratoriali, dimostrazioni ed esperienze pratiche coordinate dai docenti e dagli allievi più grandi.

Le prime due mattinate saranno riservate alle visite organizzate delle classi terze delle scuole secondarie di primo grado. Gli studenti potranno alternare visite agli stand informativi di istituti ed enti di formazione professionale ad attività laboratoriali, dimostrazioni ed esperienze pratiche coordinate dai docenti e dagli allievi più grandi. Sabato 24 ottobre (ore 10:00 – 13:00 e 14:00 – 17:00): La giornata conclusiva sarà interamente aperta al pubblico, con ingresso libero per ragazzi e genitori. Sarà il momento del confronto diretto: le famiglie potranno dialogare con i docenti referenti dei vari indirizzi, raccogliere materiale informativo e chiarire dubbi sui piani di studio.

Oltre alla vetrina degli istituti, il Salone metterà in luce le iniziative del Punto Giovani comunale. Tra queste spicca la presentazione di “Oltre la Media – Conoscersi, esplorare e scegliere”, un percorso interattivo studiato per aiutare i ragazzi a focalizzare talenti, inclinazioni personali e passioni prima di formalizzare l’iscrizione. Il progetto proseguirà anche dopo la fiera con un ciclo di appuntamenti fissati per il mese di novembre: