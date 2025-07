A Capanne di Marcarolo (Bosio), domenica 27 luglio c’è la Fiera del bestiame delle antiche razze locali, organizzata come ogni anno dalla Aree protette dell’Appennino Piemontese. Dalle 9 il via alla manifestazione, che dedica particolare attenzione alle razze tipiche dell’Appennino delle quattro provincie, dalle vacche e buoi montagnini fino alle vacche capannine, oltre alle razze a rischio di abbandono (pecore sambuca, capre roccaverano, cavalli barghigiani, conigli grigi di Carmagnola…)

Nel pomeriggio, alle 14.30, la messa nella chiesa della frazione di Bosio e alle 15,30 la presentazione e la premiazione dei migliori animali in esposizione. Durante l’evento, sfilata dei carrettieri dell’Appennino piemontese con buoi, muli, cavalli e asini; dimostrazioni di antichi macchinari agricoli; dimostrazioni di lavoro dell’impresa forestale Il Ciapin di Voltaggio. Sarà anche allestita la mostra fotografica “Ritratti in Fiera” con foto di Marco Tiso. Tantissime le bancarelle principalmente di produttori locali ma anche di attrezzatura per attività agro-salvo pastorale, vestiario da lavoro e da pastore, libri, foto naturalistiche e artigianato in legno.

Nella fiera saranno presenti inoltre gli stand informativi delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese e dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni.

Saranno attivi i due ristoranti di Capanne di Marcarolo, la trattoria degli Olmi e il Rifugio Foi, e ci saranno diversi punti di ristoro.

La fiera sarà servita da un servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi della Benedicta e Prato Rondanino.