A Gavi la Cena di Gala per festeggiare il rinnovo della Spiga verde

Per festeggiare il rinnovo della Spiga verde, il Comune di Gavi, insieme ad altre associazioni, organizza anche quest’anno la Cena di gala in via Mameli, nella serata di martedì 26 agosto, alle 20,30. La Spiga Verde è un riconoscimento attribuito ogni anno dalla FEE – Foundation for Environmental Eucation, l’organizzazione che rilascia nel mondo il riconoscimento Bandiera Blu per le località costiere, e fa riferimento alla valorizzazione del territorio, al rispetto delle tradizioni rurali e al miglioramento dello sviluppo ecosostenibile.

La cena di Gala proporrà piatti della tradizione locale, a cominciare dal risotto al Gavi, è sarà accompagnata da musica dal vivo. Durante la serata sarà possibile fare una donazione a favore dell’Associazione italiana Ciechi e ipovedenti per sostenere un loro progetto.

Prenotazione al numero 3482618197 entro domani, 21 agosto