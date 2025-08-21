Calici in vigna a Bosio con i vini di 9 aziende locali

L'evento è in programma sabato 23 agosto

A Bosio sabato 23 agosto ci sarà Calici in Vigna: dalle 18,30 gli eccellenti vini di 9 aziende vitivinicole bosiesi, accompagnati da taglieri di prodotti locali, saranno degustati fra i vigneti in un contesto collinare suggestivo, con un panorama unico, accompagnati da un intrattenimento musicale. Il Comune e la pro loco, organizzatori dell’evento, consigliano un abbigliamento casual per godersi a pieno l’evento. Prenotazione: 329 2292843