A Mornese dopo la Big Bench nella Pineta arriva l’Amaca Gigante

La struttura riporta i colori che richiamano la tradizione vitivinicola del luogo: rosso come il dolcetto di Ovada e giallo come il cortese di Gavi

Dopo la Big Bench, la Grande Panchina, nella Pineta di Mornese arriva l’Amaca Gigante. Una nuova attrazione turistica per il paese dell’Ovadese, il primo in Italia ad avere entrambe le strutture.

L’Amaca, installata dal Comune nell’area comunale, misura circa 5 metri di larghezza e 3 metri di altezza. “I grandi pali di sostegno, in legno castagno – spiegano dal municipio -, sono stati spellati e verniciati in tonalità cromatiche che richiamano la tradizione vitivinicola del luogo: rosso come il dolcetto di Ovada e giallo come il cortese di Gavi. Insomma, un nuovo e grande giaciglio per riposarsi e rilassarvi, immersi nell’avvolgente pineta di Mornese”. L’Amaca gigante, ideata e promossa dal Comune e finanziata dall’associazione culturale MorneseE20, sarà inaugurata sabato 20 luglio alle 11.