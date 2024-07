Appuntamenti con la Storia. Iara Meloni ospite a Rocchetta Ligure.

“Appuntamenti con la Storia”, la rassegna dedicata al corso degli eventi del passato, in particolare del periodo del secondo conflitto mondiale e della Lotta di Liberazione ospita, sabato 20 luglio alle 17, Iara Meloni, storica, ricercatrice e scrittrice.

“Partigiani di tutto il mondo unitevi! La dimensione transnazionale della Resistenza” è il tema che sarà affrontato nel corso dell’incontro che si svolgerà come di consueto al Museo della Resistenza e della vita sociale in Val Borbera, situato nel secentesco Palazzo Spinola di Rocchetta Ligure. Laureata all’Università di Bologna con una tesi sulla Resistenza femminile, Iara Meloni collabora con l’Istituto Storico “F. Parri”, con il Museo della Resistenza Piacentina, e con l’Associazione di public history PopHistory. Al suo attivo ha molte pubblicazioni, tra queste citiamo: Un’altra giustizia. La Corte di assise straordinaria di Piacenza (1945-1947), Memorie resistenti. Le donne raccontano la Resistenza e Partigiani della Wermacht. Disertori tedeschi nella Resistenza italiana, Nel libro Iara spiega come nella Resistenza non tutti i tedeschi erano nemici. Fra il 1943 e il 1945, nel corso della Campagna d’Italia, più di mille soldati delle forze armate del Reich scelsero di disertare rischiando la pena capitale. Molti di loro si unirono ai partigiani italiani. Alcuni rimasero uccisi, altri decisero di rimanere in Italia e di integrarsi nelle comunità che avevano contribuito a liberare.

Per Info: [email protected] Museo “G.B. Lazagna”