Il Comitato Società civile per il no nel referendum costituzionale si è costituito anche a Novi Ligure e fa riferimento a quello nazionale e a quello provinciale. Riunisce associazioni, espressione della società civile, e cittadini per difendere la Costituzione e l’autonomia della magistratura. Il Comitato sostiene le ragioni del No perché “questa riforma altera l’equilibrio tra i poteri previsto dalla Costituzione, in particolare tra potere giudiziario e potere politico, senza risolvere i problemi concreti dei cittadini e senza migliorare il funzionamento della giustizia: non aumenta gli organici e non accorcia i tempi dei processi, ma si propone solo di indebolire il controllo di legalità sulle scelte di chi esercita il potere“.

L’obiettivo del Comitato è dunque quello di informare, spiegare e promuovere la partecipazione consapevole al voto, – attraverso banchetti, volantinaggi, pubblici incontri. È già calendarizzato per il 21 febbraio alle 10,30 un dibattito pubblico presso la sala Conferenze della Biblioteca Civica con i magistrati Riccardo Ghio e Ranieri Miniati.

Il comitato, coordinato dall’Avvocato Patrizia Gugliermero, è stato costituito da: ANPI – sezione Ezio Tulipano di Novi Ligure, CGIL – Camera del Lavoro di Novi Ligure, Libera – Contro le mafie.

Ne fanno parte Alice Lucina, Bovone Giampaolo, Broda Felicia, Campanile Salvatore, Carbone Rosa, Casanova Gianfilippo, Coscia Paolo, Cristino Samuele, Di Bella Alessandra, Ferrando Piermaria, Gaballo Graziella, Gallo Paolo, Gobbato Marco, Gozzoli Guido, Lolaico Alfredo, Lovelli Mario, Marilli Giordano Otello, Mascia Daniele, Oliva Raoul, Patelli Luca, Politi Rocco, Reale Alessandro, Robbiano Lorenzo, Ruggiero Luca, Santaniello Mariano, Santonastaso Pino, Soro Sonia, Spineto Eugenio, Vignoli Andrea. Il comitato è aperto, per aderire, chiedere informazioni o proporre iniziative il recapito mail è: [email protected]

Un primo appuntamento dedicato al referendum è intanto in programma mercoledì 11 febbraio, alle 20.45, sempre nella sala conferenze della Biblioteca Civica di Novi Ligure.

Il Gruppo Civico La Novi che amiamo, organizzatore dell’evento, spiega: “L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire ai cittadini strumenti di comprensione e analisi, al di fuori di logiche tifose o semplificazioni propagandistiche. A confrontarsi saranno giuristi con competenze ed esperienze diverse, chiamati a illustrare in modo argomentato le ragioni del “sì” e del “no””.

Per le ragioni del “sì” interverranno:

• Giuseppe Cormaio, avvocato, Presidente della Camera Penale di Alessandria

• Daniele Amapane, avvocato, Direttivo Camera Penale di Alessandria

• Davide Daghino, avvocato, Direttivo Camera Penale di Alessandria

Per le ragioni del “no” interverranno:

• Riccardo Ghio, magistrato, Giudice per le indagini preliminari presso il

Tribunale di Alessandria

• Marco Balossino, avvocato, Co-Presidente del Comitato provinciale “Società

civile per il No”

“L’incontro – sostengono ancora gli organizzatori – non intende orientare il voto, ma fornire elementi utili a una scelta consapevole. In un contesto pubblico spesso dominato da slogan rapidi e contrapposizioni, prendersi il tempo per approfondire rappresenta un esercizio concreto di cittadinanza attiva”.