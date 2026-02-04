Violenta lite all’uscita di un supermercato nel centro storico di Serravalle Scrivia. È stato necessario l’intervento di tre pattuglie dei Carabinieri per riportare la calma. Due nuclei familiari, dopo avere terminato i propri acquisti all’interno dell’esercizio commerciale, Hanno iniziano a discutere animatamente per futili motivi, legati a uno scambio accidentale di merce tra i rispettivi carrelli durante il pagamento.

All’esterno, la disputa e’ degenerats rapidamente. Uno degli uomini mostra una pistola infilata nella cintura dei pantaloni: il gesto ha provocato allarme tra i passanti e i residenti che hanno assistito alle minacce. La pattuglia dei carabinieri di Serravalle e i rinforzi provenienti dalle Stazioni di Novi Ligure e Gavi hanno rintracciato l’uomo mentre tenta di rientrare presso la propria abitazione, a breve distanza dal supermercato, e lo hanno perquisito. L’arma mostrata era una riproduzione fedele di un’arma reale, completa di tappo rosso e caricata con munizionamento a salve.

L’uomo viene identificato e denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di minacce aggravate dall’esibizione della presunta arma, che viene sottoposta a sequestro.

Le indagini confermano la natura banale del pretesto che ha dato origine all’alterco tra i due gruppi, che si conclude senza feriti, essendo rimasto prevalentemente verbale.