A Voltaggio il pianista Tom De Beuckelaer in concerto.

Nell’ambito del Festival Settimane Musicali Internazionali, sabato 10 Agosto alle 21,00 la Pinacoteca dei Frati Cappuccini di Voltaggio ospita il recital Pianistico di Tom De Beuckelaer, vincitore del primo premio nell’edizione 2023 del Concorso pianistico internazionale “Oltregiogo Piano Competition”.

Nato a Schiedam, nei Paesi Bassi, Tom De Beuckelaer ha iniziato a prendere lezioni di pianoforte all’età di 4 anni sotto la supervisione di sua madre. Si esibisce in pubblico dall’età di sei anni ed ha eseguito il suo primo concerto con orchestra in Belgio all’età di soli 12 anni, suonando il Concerto n. 20 in re minore, K. 466 di Mozart. Ha continuato a eseguire concerti per pianoforte e orchestra con varie orchestre. Pianista affermato, Tom detiene il titolo di diversi primi premi e nel 2021 è stato insignito del titolo di “Young Steinway Artist”.

Artista attivo, Tom viaggia molto e ha tenuto recital nei Paesi Bassi, Germania, Italia, Spagna, Austria, Polonia, Slovenia, Repubblica Ceca, Belgio e Cina.

Il programma proposto è una full immersion nel mondo Romantico con Chopin e Rachmaninov. Le atmosfere cantabili del Notturno Op. Postuma del poeta del pianoforte fanno da preludio ad un programma energico e passionale che prosegue con la Polacca “Eroica” e la Ballata Op. 47. La prima parte si conclude con il brano che gli ha assicurato la vittoria al nostro concorso: Andante Spianato e Polacca Op. 22. Il concerto raggiunge il suo culmine nella seconda parte con la monumentale Sonata Op. 28 di Rachmaninov, un brano che rivaleggia le maggiori opere dell’epoca romantica per durata, difficoltà tecnica e espressiva, motivo per cui è davvero raro ascoltarla in concerto. L’idea base dell’opera è costituita da due caratteri contrapposti che si richiamano ad un soggetto letterario, il Faust.