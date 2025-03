Individuato e denunciato dalla polizia municipale l’uomo che ha abbandonato vari sacchi pieni di rifiuti indifferenziati vicino al piazzale del centro artigianale di Gavi, in località Valle. Da alcune settimane in tanti hanno notato la spazzatura lasciata sotto gli alberi e c’è chi ha segnalato la situazione ai vigili. Gli agenti, rovistando dentro i sacchi, hanno scoperto chi è l’autore dell’abbandono: all’interno anche un documento notificatogli dai carabinieri di Novi Ligure, dove era scritto il nome. L’uomo risiede a Novi ma è domiciliato a Gavi. Per lui è scattata una denuncia per abbandono di rifiuti e rischia una multa tra 1000 e 10mila euro. Se smaltirà correttamente i rifiuti, otterrà una riduzione della sanzione.