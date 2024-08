Al Marcarolo Film Festival i progetti per salvare tre specie animali a rischio

Sabato 17 agosto l’Ecomuseo di Cascina Moglioni propone la XIV edizione del MARCAROLO FILM FESTIVAL, manifestazione di cinema nella natura dedicata a tematiche ambientali e socio-antropologiche.

Il festival è nato nel 2008 con l’intenzione di promuovere la conoscenza dei territori e delle diverse culture e stimolare una riflessione sulle problematiche ambientali e sulle responsabilità individuali.

L’audiovisivo oggi rappresenta infatti uno dei principali strumenti per diffondere in maniera diretta e efficace la cultura ambientale. Filo conduttore dell’edizione 2024 saranno i progetti per lo studio e la tutela di specie e ambienti del territorio dell’Appennino e della provincia di Alessandria.

Verranno proiettati alcuni video molto suggestivi e, in alcuni casi, inediti relativi ai seguenti progetti:

Campagne turchesi II

A circa un anno dalla prima positiva esperienza di tutela e protezione della piccola popolazione di Ghiandaia marina (Coracias garrulus) nell’alessandrino è nato il progetto CAMPAGNE TURCHESI II.

Il progetto è proseguito con un bagaglio di conoscenze ed esperienze maturate nel 2023 durante la prima fase del progetto (Campagne turchesi) grazie al quale Alessandro Ghiggi e Antonio Scatassi, gli ideatori e realizzatori delle azioni previste, sperano di favorire ulteriormente la nidificazione.

I dati sono incoraggianti: la popolazione è infatti cresciuta da 15 coppie note nel 2022 a più di 30 nel 2023!

CAMPAGNE TURCHESI è un progetto di costruzione, partecipazione e condivisione; una parte è dedicata alla realizzazione e installazione di cassette nido (nest box), laddove manchino sufficienti cavità naturali.

Un’altra parte del progetto intende coinvolgere i sostenitori del crowdfunding attraverso momenti di osservazione guidata dell’avifauna presente nelle aree interessate, nonché mediante l’apprendimento delle tecniche e delle modalità di costruzione e messa in posto delle strutture nido.

Le attività proposte vogliono dunque coinvolgere e stimolare attraverso strumenti concreti, affinché ogni cittadino sensibile alle tematiche ambientali possa intervenire attivamente nella tutela del proprio territorio.

A presentare CAMPAGNE TURCHESI saranno gli ideatori e curatori del progetto Alessandro Ghiggi – naturalista, ornitologo, documentarista freelance e Antonio Scatassi – naturalista, guida ambientale/escursionistica, divulgatore ambientale.

Per approfondimenti:

https://www.produzionidalbasso.com/project/campagne-turchesi/

https://www.produzionidalbasso.com/project/campagne-turchesi-ii/

https://altreconomia.it/ad-alessandria-lombra-di-un-progetto-di-fotovoltaico-a-terra-su-unoasi-di-biodiversita/

Gatti selvatici in Piemonte

Sull’Appennino piemontese è tornato il gatto selvatico europeo (o forse non se ne è mai andato).

Paolo Rossi e Nicola Rebora sono riusciti a immortalare con le loro video trappole il primo gatto selvatico della Val Borbera.

Per testimoniare la sua presenza i due fotografi-documentaristi hanno percorso in lungo e in largo i sentieri e i boschi dell’Appennino delle “Quattro province”, cercando di individuare le aree idonee e i luoghi di passaggio del “felino fantasma”.

Nei video proposti, realizzati in alta Val Borbera nell’autunno 2023, si potranno vedere alcuni dei più affascinanti animali selvatici, tra i quali spiccano tre lupi e il gatto selvatico europeo, immersi nella splendida natura selvaggia dell’Appennino Piemontese.

Verra presentato inoltre l’ultimo libro fotografico “Il gatto dei boschi”.

A presentare i video e il libro dedicati al “gatto dei boschi” saranno Paolo Rossi e Nicola Rebora – fotografi e documentaristi.

Per approfondimenti:

www.paorossi.it

Il libro fotografico “Il gatto dei boschi” ordinabile sino ad esaurimento copie: www.paorossi.it/libri/

Chirecupero

Video promozionale realizzato da Francesco Grazioli per il primo convegno dedicato al tema del recupero e della riabilitazione dei Chirotteri (pipistrelli)

L’incontro scientifico è stato organizzato dal Centro naturalistico e archeologico Appennino pistoiese con Itinerari società cooperativa, Tutela pipistrelli onlus, Centro tutela fauna Monte Adone, Quelli della notte associazione e in collaborazione con la Regione Lazio – Agenzia regionale Parchi e l’Istituto superiore per la Protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

L’obiettivo è stato quello di diffondere ed aggiornare le corrette tecniche di recupero e riabilitazione alla libertà degli individui ritrovati feriti o in difficoltà e che vengono ricoverati nei centri di recupero animali selvatici.

A presentare il video sarà Mara Calvini – guardiaparco delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese, referente per i monitoraggi Rete Natura 2000 delle specie tutelate dalle Direttive Comunità rie.