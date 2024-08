La Gavilonga edizione 2024 intorno a La Bollina

L’edizione 2024 della Gavilonga avrà come punto di partenza e di arrivo La Bollina, l’azienda del Gavi docg di Serravalle Scrivia. L’Ordine dei Cavalieri del Raviolo e del Gavi, da sempre organizzatore dell’evento, ha scelto La Bollina per lo svolgimento della tradizionale passeggiata enogastronomica tra i vigneti del Gavi arricchita da degustazioni di vino e piatti tipici come volle, alla fine degli anni Novanta, Carletto Bergaglio, fondatore dei Cavalieri del Raviolo. Quest’anno la Gavilonga si svolgerà domenica 1 settembre. Per informazioni contattare Renato Bino al 3476414928