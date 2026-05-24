Ampiamente superato il quorum del 40% nella prima giornata delle elezioni comunali a Gavi. Alle 23 di oggi, 24 maggio, ha votato il 48,56% degli aventi diritto al voto. Domani, 25 maggio, si potrà votare ancora dalle 7 alle 15: a questo punto, per la conferma del sindaco Carlo Massa, a capo della lista SiAmo Gavi, l’unica in lizza, serve il 50% dei voti validi, dato che si potrà conoscere domani con lo spoglio delle schede.
Alle 23 ha votato il 48% degli elettori gaviesi: quorum superato
Superato l'ostacolo più importante per la riconferma del sindaco Carlo Massa