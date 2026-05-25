Dopo Elio, attesa a Gavi per Maurizio Lastrico grazie alla Fondazione Cral

Con le elezioni amministrative comunali in programma tra ieri e oggi, 24 e 25 maggio, cresce a Gavi l’attesa per una possibile riconferma della precedente amministrazione e, parallelamente, la volontà di dare continuità a una programmazione estiva che negli ultimi anni ha saputo distinguersi per qualità e partecipazione. L’auspicio condiviso è che possano essere riproposti anche quest’anno gli appuntamenti culturali e musicali che hanno animato il territorio, richiamando pubblico e contribuendo in maniera concreta alla valorizzazione del paese e delle sue eccellenze. Un percorso reso possibile anche grazie al consolidato rapporto di collaborazione con la Fondazione CRAL e alla sensibilità dell’indimenticato Presidente Luciano Mariano, prematuramente scomparso, che fin da subito aveva creduto nelle potenzialità di Gavi quale punto di riferimento culturale per il territorio. Il sostegno della Fondazione ha infatti consentito al Comune di ottenere contributi destinati alla realizzazione di concerti, spettacoli e manifestazioni culturali: risorse contenute ma fondamentali, che negli anni hanno permesso di mantenere viva una proposta di qualità, capace di coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori. L’estate scorsa ha rappresentato uno dei momenti più significativi di questo percorso, grazie al grande successo dello spettacolo di Elio, che ha registrato una straordinaria partecipazione di pubblico, confermando come eventi di tale livello possano diventare occasione di aggregazione, promozione e crescita per l’intero territorio. Per la nuova stagione estiva, l’attenzione è già rivolta al prossimo appuntamento che vedrà protagonista Maurizio Lastrico con un coinvolgente one man show, atteso come uno degli eventi di punta dell’estate gaviese. La speranza condivisa è che il dialogo e la collaborazione con la Fondazione CRAL possano proseguire e rafforzarsi ulteriormente, consentendo al Comune di Gavi di continuare a investire nella cultura come strumento di crescita sociale, partecipazione e valorizzazione del territorio. Francesca Regoli