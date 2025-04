Altri rifiuti abbandonati: cemento gettato lungo il rio della Cheirasca

Sulla sponda sinistra del rio della Cheirasca, a Gavi, è stato gettato cemento con altri rifiuti. Già lo scorso anno, lungo lo stesso corso d’acqua, a poca distanza, erano finiti dei materiali provenienti sempre da attività edilizia. Un altro abbandono di rifiuti sul territorio di Gavi, quindi, dopo i sacchi di spazzatura lasciati vicino al centro artigianale, poi rimossi in seguito a una denuncia da parte della polizia municipale. La presenza del cemento è stata segnalata ai carabinieri forestali. Difficile risalire all’autore: ora si attende la rimozione del materiale da parte del Comune. Lungo il rio della Cheirasca, purtroppo, viene gettato di tutto: sfalcio dei prati, rami potati, frutta marcia, plastica e, per appunto, materiali edili.

In generale, il territorio della Provincia di Alessandria si conferma fra i più colpiti dai crimini ambientali, come rivela il rapporto Ecomafia 2024 presentato da Legambiente nella Commissione Legalità del Consiglio regionale: 114 reati, 104 denunce e 15 sequestri. Alessandria è al terzo posto in Piemonte, alle spalle di Torino con 289 reati accertati, 203 persone denunciate, 10 arresti e 88 sequestri, e Cuneo con 221 reati, 190 denunce e 16 sequestri.

Il Piemonte, con 1359 reati, 1262 persone denunciate, 20 arresti e 236 sequestri, è all’8° posto a livello nazionale per reati nel ciclo dei rifiuti.