Processo Albano: l’accusa chiede 6 anni e 8 mesi per l’ex vicesindaco

Chiesta una condanna a 6 anni e 8 mesi per Nicoletta Albano, già sindaco di Gavi, per i 7 reati a lei addebitati dalla Procura di Alessandria, tra i quali la concussione per le dimissioni da sindaco di Rita Semino nel dicembre 2019 e il Peculato per i rimborsi di viaggi e beni che, per l’accusa, nulla avevano a che fare con l’attività amministrativa. La sentenza a maggio. Imputati anche il tecnico comunale Pierpaolo Bagnasco, l’ex segretario comunale Giovanna Sutera e l’ex consigliere comunale Eugenio Rabbia.

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO