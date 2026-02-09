Bagnasco, capo dell’ufficio tecnico del Comune: “La Semino è una bastarda”

Dalla sentenza del processo Albano emergono altri dettagli riferiti alle prime due settimane di gennaio 2020 sui tentativi di far dimettere Rita Semino, ultraottantenne, dalla carica di sindaco. Il vicesindaco Nicoletta Albano (condannata a 4 anni per attentato contro i diritti politici del cittadino e falso) al telefono era stata intercettata mentre dialogava sia con i consiglieri di maggioranza sia con il personale del Comune. Fra questi, il capo dell’ufficio tecnico del Comune di Gavi e sindaco di Stazzano, Pierpaolo Bagnasco, ancora oggi in carica. Bagnasco è uscito indenne dal processo ma nelle motivazioni viene fuori il rapporto particolare con la Albano, con la quale tramava su come far dimettere la Semino. Il dialogo fra i due è stato riportato nella sentenza che ha assolto Albano, la segretaria Giovanna Sutera e il consigliere comunale Eugenio Rabbia, nel frattempo deceduto, dall’accusa di falso: contrariamente a quanto sostenuto dall’accusa, la seduta della commissione elettorale del 15 gennaio 2020 si era effettivamente tenuta ma dai dialoghi al telefono emerge il clima di quei giorni in municipio.

Il giorno prima la Semino non si era presentata in Comune per farsi visitare dal medico dell’Asl, chiamato da Albano, e attestare motivazioni di carattere medico per le due dimissioni.

Scrivono i giudici del tribunale di Alessandria: “Il 15 gennaio 2020 era il giorno successivo a quello in cui la Semino – che, come Sindaco, avrebbe dovuto presiedere la Commissione elettorale – non si era presentata in Comune per sottoporsi alla visita medica.

In conseguenza di ciò, la Albano aveva intrapreso svariate iniziative di natura ritorsiva; tra esse, anche quella di cercare di fare mancare il numero necessario alla composizione della Commissione“. La convocazione della Commissione per verificare le liste elettorali era un passaggio verso le elezioni che nei piani della Albano, dopo le dimissioni della Semino, avrebbero dovuto tenersi in primavera.

Albano, recita la sentenza, “parlando al telefono con un suo conoscente (di nome Sandro) la sera stessa del 14 gennaio 2020, commentando il fatto che la Semino non si era presentata alla visita medica, ha informato l’interlocutore della sua decisione di non presentarsi a sua volta alla Commissione elettorale convocata per il giorno successivo (esplicitando il suo timore che, qualora la Semino non si fosse dimessa, sarebbe stato nominato un commissario prefettizio):

conversazione del 14 gennaio 2020, ore 19,02, tra Albano Nicoletta Rachele Maria (A)

e Sandro (S):

A: niente, ci ha di nuovo preso in giro, eh?

S: cosa?

A: eh, perché doveva portare … stamattina si era … ho fatto venire quella persona,

le ho detto: ‘facciamo due righe che sei stanca, affaticata’ …

S: eh, eh.

A: … qui c’era un medico proprio … poi ti spiego a voce.

S: okay.

A: era tutto concordato, alle dieci l’ho vista, gli dico: ‘mi raccomando, eh?’; ‘sì, sì,

vado al sindacato e poi passo’. Mezzogiorno, mezzogiorno e dieci, questo qui

aspettava … dico: ‘ma vieni o no?’. ‘Ah, io sono ad Alassio!’. ‘Ma cosa dici, sei

Alassio!’, prima m’ha risposto la nipote, no?

S: eh!

… (omissis) …

A: eh, questa qui è fuori, fuori!! Fuori, Sandro!

… (omissis) …

S: ma porca troia! Ma adesso lei come possiamo fare per farla dimettere?

A: eh, cosa possiamo far … eh! Domani vedia… Adesso intanto domani mattina c’è

la commissione elettorale, io non ci vado …

S: eh!

A: … e il Genio (Eugenio Rabbia, ndr) non ci va! Si trova da sola almeno, no?

S: eh!

A: se incomincia a trovarsi da sola, manca il numero!

S: eh, guarda, ecco, falla un po’ trovare da sola due o tre volte che si sveglia un

po’!

A: no (inc.) adesso le faccio dire che se non vien fatta la commissione c’è la

denuncia, no?

S: eh (inc.)!

A: se sono le revisioni elettorali e poi vediamo se riusciamo a portar davvero uno

straccio di certificato.

S: sì (inc.).

A: se c’è un certificato subentro io, ma quel Compareti (consigliere di opposizione all’epoca, ndr) lo sa!

S: eh, eh, eh!

A: se non c’è il certificato arriva il Commissario, hai capito?

S: ahh, ecco, ho capito com’è!

… (omissis) …

A: no, comunque lei domani … io domani non vado e lei si trova (inc.)

S: eh!

A: e poi vediamo!

Meno di mezz’ora dopo Albano (A) chiama Bagnasco (B). Sono le 19,26 sempre del 14 gennaio:

B: eh … cos’è che mi stavi dicendo per domani?

A: no, io domani faccio mancare il numero, eh? C’è a commissione elettorale si

trova da sola e vediamo!

B: va beh, ma se manchi te non ce l’hanno?

A: e no, eh? Manco io e …

B: chi è che c’è, te e?

A: io e … stiamo a casa tutti e due, io e Eugenio!

B: ah, okay, gliel’hai detto?

A: sì, sì, sì, non vedeva l’ora.

… (omissis) …

B: ehhh … bisogno … bisogna buttarla fuori!

A: ho capito buttarla fuori, ma come? Quando?

B: eh, appunto, bisogna appunto capire, devi capire con la Prefettura.

A: poi ci vuole … di fronte ai Gaviesi ci vuole un elemento molto forte, hai capito?

B: eh, lo so. Sì, sì, non … non è facile la questione!

A: un andamento molto forte e dire: ‘ha fatto questo gesto, ci siamo indignati’,

giusto? Eh!

B: sì! Non so, non saprei, il gesto, eh! Perché Morasso, sai, certi … è pericoloso.

A: ma Morasso non ce ne frega niente!

B: eh, appunto!

A: ci vuole un gesto forte.

… (omissis) …

B: ma cosa penso … ma co… ma non so proprio da che parte sbattere la testa …

cosa penso … qui non saprei proprio … adesso ci pensiamo ma non lo so,

onestamente (inc).

A: chiedi un po’ domani mattina facendo finta di niente al tuo segretario, che noi

qui abbiamo una demente, se non viene approvata la commissione elettorale se c’è

qualche sanzione al Comune o cosa c’è, eh?

… (omissis) …

B: no, ma è … assolutamente … è una bastarda proprio, eh? Eh, belin, ouh!

A: io comunque domani la insulto, eh? Ma di brutto ci vado, eh? Ci vado proprio di

brutto!

B: ma domani non ti fai vedere se c’è la commissione, scusami!

A: no, non ci vado, mi faccio vedere e poi, se viene fuori qualcosa …

… (omissis) …

Dopo che anche la segretaria comunale Giovanna Sutera non era riuscita a contattare la Semino, irraggiungibile al telefono, Albano, scrivono i giudici, “evidentemente interessata a certificare un impedimento del Sindaco, anche nella prospettiva di evitare una stasi delle attività comunali e la conseguente nomina di un commissario prefettizio, aveva replicato che avrebbe potuto sostituire lei stessa il Sindaco e comporre la Commissione con un altro Consigliere di lì a poco, entro un’ora. A quel punto la Commissione elettorale – composta dalla Albano nella veste di Presidente in sostituzione del Sindaco, e da Eugenio Rabbia – si era effettivamente riunita e aveva adempiuto ai propri compiti, limitati al mero aggiornamento del corpo elettorale; e la Sutera aveva certificato tale circostanza“. Per questo gli imputati sono stati assolti dall’accusa di falso.