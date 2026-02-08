“Il libro sul comodino” di Rosa Carbone

Prosegue la fortunata rassegna letteraria “Il libro sul comodino”, che accoglierà un’ospite di spicco nel panorama civico e sociale della città. Giovedì 12 febbraio, alle 18.30, la Sala Conferenze della Biblioteca Civica (via Marconi, 66) aprirà le porte per un dialogo coinvolgente con Rosa Carbone, presidente del Consorzio Servizi alla Persona di Novi Ligure. L’incontro, condotto da Daria Ubaldeschi, si propone di indagare il lato più intimo e personale dell’ospite, scoprendo quel “libro del cuore” che ne ha influenzato il percorso di vita. Rosa Carbone è una figura molto nota a Novi Ligure: funzionaria dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli da ventinove anni, si è distinta per un costante e attivo impegno nel mondo del volontariato. Il suo curriculum civico è ricco e variegato: è stata tra i soci fondatori del Banco Alimentare di Novi insieme a don Giuseppe Bruniera, ha ideato e realizzato numerosi progetti educativi per i giovani della “Comunità Pastorale Madre Teresa di Calcutta”, in particolare per la gestione dei centri estivi “Don Bosco” e “Santa Rita”, e svolge l’importante ruolo di tutrice legale volontaria di minori stranieri non accompagnati. Convinta dell’importanza dell’impegno civico nelle istituzioni e nella comunità, Rosa Carbone ama definirsi una persona che procede sempre un po’ in “direzione ostinata e contraria”. Il pubblico è atteso per scoprire come questa filosofia si rifletta nelle sue scelte letterarie.

