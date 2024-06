Bosio: nella prima seduta del Consiglio la nuova giunta comunale

La prima seduta del nuovo Consiglio comunale di Bosio sarà domani, 15 giugno, al mattino alle 9,30. Alle elezioni dello scorso fine settimana la lista “Tutti insieme per Bosio” ha prevalso con 344 voti (53,5%) contro i 299 (46,5%) della lista “La voce di Bosio”. In maggioranza siederanno Giampaolo Ghio (45 preferenze, il più votato dell’assemblea), Giorgia Dicati (23), Alice Grosso (19), Enrico Merlo (19), Gerardo Repetto (19), Yuri Cassano (18), Marco Branchellini (17). Non sono stati eletti Marius Ionut Covrig (11), Patrizia Ghio (9) e Luigino Sciutto (6). L’opposizione sarà rappresentata dal candidato sindaco Giovanni Alessandro Ferrettino, da Stefano Camera (38) e Martina Piombo (38). Esclusi dall’assemblea Mattia Baretto (3), Paolo Bodrato (10), Maurizio Critron, ex assessore (23), Bruno Dondero (5), Giampiero Merlo (6), Monica Merlo (23), Andrea Repetto (10), Giancarlo Franchini (zero). Nella composizione del Consiglio sono possibili modifiche in base a eventuali rinunce. Il nuovo sindaco, Domenico Merlo, ha convocato la seduta di domani per la convalida degli eletti e per il suo giuramento come primo cittadino. Inoltre, fra gli altri punti, verrà comunicata la nuova giunta comunale e saranno discusse le linee programmatiche.