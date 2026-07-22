I Carabinieri della Stazione di Viguzzolo hanno arrestato a Momperone in flagranza di reato un 75enne ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori e violazione di domicilio aggravata dall’uso di armi ai danni dell’ex compagna.

I fatti prendono il via nel pomeriggio di alcuni giorni fa, quando l’anziano si presenta presso l’abitazione della donna e riesce a introdursi nella proprietà privata danneggiando il cancello esterno e la porta d’ingresso. All’interno del borsello tenuto a tracolla, l’uomo ha un coltello a serramanico. La vittima, temendo per la propria incolumità, abbandona rapidamente la casa, riuscendo a mettersi in salvo e allertando immediatamente i soccorsi tramite il 112.

I Carabinieri rintracciano l’uomo ancora presente all’interno dell’abitazione, lo bloccano e lo disarmano, procedendo al sequestro del coltello.

Dalla ricostruzione degli eventi e dalla denuncia presentata dalla donna emerge un protratto e doloroso quadro persecutorio. La vittima riferisce agli inquirenti di essere stata oggetto, da diverso tempo, di ripetute intimidazioni, gravissime minacce e reiterate violenze fisiche. Episodi sistematici che non aveva mai avuto il coraggio di denunciare per timore di ritorsioni, ma che avevano generato in lei un costante e gravoso stato d’ansia e un fondato timore per la propria sicurezza. Fino all’escalation violenta che raggiunge il culmine nella giornata precedente all’arresto, quando, durante una gita al mare, l’uomo le sferra un pugno al volto nel corso dell’ennesima accesa discussione.

Il 75enne è stato arrestato e condotto in carcere ad Alessandria, a disposizione della Procura della Repubblica che coordina le indagini.