Voltaggio tra tesori d’arte e il clavicembalo di Bach

L’estate di Voltaggio si tinge di cultura, bellezza e grande musica classica. Domenica 26 luglio 2, la Chiesa Parrocchiale di Voltaggio aprirà le sue porte per un appuntamento pomeridiano, pensato per coniugare la scoperta del patrimonio storico-artistico locale con l’ascolto della grande musica d’autore. L’evento è organizzato dall’associazione L’Arcangelo Pinacoteca Voltaggio APS in sinergia con gli Amici dell’Organo di Alessandria, con la collaborazione della Parrocchia di Voltaggio, il patrocinio del Comune e il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria. L’iniziativa inizierà nel cuore del pomeriggio con un percorso che intreccia storia e note: alle 16 visita guidata tra arte e storia; la giornata si aprirà con la visita “Alla scoperta dei tesori e delle storie della nostra Chiesa Parrocchiale”. Ad accompagnare i visitatori tra i segreti e le bellezze dell’edificio sarà Elisabetta Ghezzi, consulente volontaria storico-artistica dell’Associazione L’Arcangelo, che svelerà aneddoti e dettagli sulle opere custodite nella chiesa. Alle 17.00, risuoneranno le note del clavicembalo; il Maestro Gianmaria Bonino si esibirà in un virtuoso concerto dedicato all’esecuzione delle celebri “Variazioni Goldberg” di Johann Sebastian Bach, capolavoro assoluto della letteratura tastieristica di tutti i tempi.

L’ingresso all’evento è libero ad offerta benefica; il ricavato delle donazioni sarà interamente devoluto a favore delle attività e del sostentamento della Parrocchia di Voltaggio. Un’occasione speciale per nutrirsi di arte e musica sostenendo, al contempo, la comunità locale.