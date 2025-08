Grande risultato per Ludovica Cavo ieri, 3 agosto, ai campionati italiani assoluti a Caorle (Venezia). L’atleta di Alice di Gavi, portacolori dell’Atletica serravallese, si è piazzata al quarto posto, appena fuori dal podio, nella finale dei 400 ostacoli vinta da Alice Muraro con il tempo di 54” 57. Ludovica, la più giovane in gara con i suoi 21 anni, invece ha corso in 57”12. Un ottimo risultato in prospettiva futura. Bravissima, Ludo!