Per la seconda volta il Tar ha dato ragione al Comune di Mornese sulla caldaia a biomasse proposta nell’area ex Bodrato dalla società Rinaldi all’interno della proprietà della Ott e l’installazione dell’impianto, previsto per riscaldare l’edificio e le future serre per coltivazioni biologiche, potrebbe saltare.

A luglio il tribunale amministrativo aveva detto no alla misura cautelare monocratica e alla richiesta di risarcimento dei danni nei confronti del Comune. La Rinaldi chiedeva di sospendere in via d’urgenza gli atti con i quali il Comune aveva dichiarato non procedibile la procedura autorizzativa dell’impianto poiché si era resa necessaria una valutazione di incidenza del progetto, richiesta dalle Aree protette dell’Appennino Piemontese, per le potenziali conseguenze delle emissioni dell’impianto sull’ambiente del Parco Capanne di Marcarolo. La procedura sarebbe stata riattivata solo se la valutazione fosse stata positiva. Invece, le Aree protette, secondo quanto dichiarato dal legale della Rinaldi, l’avvocato Patrizia Gugliermero, a La Stampa, l’ente di Bosio ha chiesto un parere all’Arpa, e l’agenzia a sua volta aveva richiesto ulteriori approfondimenti sulle emissioni.

Il Tar, a luglio, aveva rinviato la decisione sulla sospensiva alla camera di consiglio del 9 settembre. In quella sede i giudici hanno stabilito, tra l’altro, che gli atti del Comune non vanno sospesi: è stato in sostanza corretto sottoporre il progetto alla valutazione di incidenza. La Rinaldi ha lamentato che il ritardo nell’autorizzazione ha provocato il rischio di perdere gli incentivi del Gse all’impianto ma secondo il Tar “la perdita di incentivi temporali non è comprovata”.

Il tribunale amministrativo si dovrà pronunciare nel merito del ricorso ma intanto la Rinaldi ha lasciato intendere che l’operazione potrebbe saltare a causa della perdita degli incentivi statali.