Le massicce asportazioni di ghiaia e sabbia dai corsi d’acqua alessandrini vengono autorizzate in nome della presunta sicurezza dalla Regione e dall’Autorità interregionale del bacino del Po (Aipo) ma basta dare un’occhiata a quello che succede alle pile dei ponti per porsi qualche domanda: le fondamenta devono essere rinforzate per evitare che cedano poiché l’alveo del corso d’acqua continua ad abbassarsi. E le difese spondali artificiali, realizzate con blocchi di cemento, crollano. Succede lungo il Lemme, lungo l’Orba e lo Scrivia, solo per citare alcuni esempi. L’effetto dei prelievi è quindi contrario a quello annunciato, secondo quanto ha spiegato Andrea Mandarino, laureato in Scienze dei sistemi naturali e docente dell’Università di Genova, nella serata organizzata a Voltaggio dal Comune dal titolo “La difesa dei fiumi e dai fiumi”.

Da anni la Regione pubblica una serie di bandi grazie ai quali le imprese del settore edile vengono autorizzate a prelevare decine di migliaia di metri cubi da fiumi e torrenti, senza però una programmazione vera e propria nè soprattutto una valutazione dell’utilità di questi interventi e delle loro conseguenze. Attualmente sono in corsi gli interventi autorizzati nel 2024 ma è stato chiuso di recente il bando 2026.

A Voltaggio, Gavi e Francavilla Bisio, solo per citare alcuni esempi, molti ponti hanno le pile scalzate poichè i prelievi di materiale hanno abbassato l’alveo di diversi metri. Nell’Orba, alla confluenza con la Bormida, ad Alessandria, i metri mancanti sono addirittura 5. Questo perchè i prelievi a monte e la presenza di sbarramenti impediscono il flusso dei litoidi a valle. Una situazione che modifica il profilo naturale dei corsi d’acqua, che si ricreano da sé un nuovo profilo, ovviamente più basso rispetto a quanto sono stati costruiti ponti e sponde.

Quindi non si deve più prendere ghiaia dai torrenti? Nulla del genere ma servono, ha spiegato Mandarino, “piani di gestione e non autorizzazioni a caso”. Sul territorio alessandrino, per altro, i prelievi vengono autorizzati quasi tutti molto vicini al frantoi delle imprese del settore delle costruzioni.