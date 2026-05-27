Campane a festa e porte aperte: la Val Borbera celebra la Notte delle Chiese

Una “notte bianca” che unisce spiritualità, arte, musica e territorio. Da venerdì 5 a domenica 7 giugno, la Val Borbera torna a essere protagonista della “Lunga Notte delle Chiese”, l’evento nazionale nato su iniziativa dell’Associazione BellunoLaNotte e giunto quest’anno all’ undicesima edizione. Pensata come un’occasione di apertura straordinaria e riflessione ecumenica, la manifestazione si è consolidata nel tempo grazie alla collaborazione con le Diocesi italiane. In questa porzione di territorio ligure-piemontese, l’evento vede unire le forze la Diocesi di Tortona, l’Arcidiocesi di Genova e l’Associazione Vivi Borbera e Spinti. L’adesione della valle è stata così massiccia da non poter essere contenuta in una sola sera. Per il secondo anno consecutivo, gli organizzatori hanno deciso di triplicare l’appuntamento, estendendolo su tre intere giornate. Saranno ben 9 le chiese aperte al pubblico, a cui si aggiunge il prezioso scrigno del Museo di Arte Sacra delle Valli Borbera e Spinti, ospitato all’interno di Palazzo Spinola a Rocchetta Ligure. I borghi che accenderanno le luci dei propri luoghi di culto sono: Borgo Adorno, Cabella Ligure, Cremonte, Dovanelli, Pobbio, Rocchetta Ligure, Rosano, Rovello, Teo. Il via ufficiale scatterà venerdì 5 giugno alle 20.00, quando le campane di tutte le chiese della valle suoneranno contemporaneamente, un richiamo suggestivo che darà l’inizio alle attività. Il cartellone di quest’anno si preannuncia particolarmente ricco. Non si tratterà solo di visite devozionali, ma di una vera e propria immersione nella cultura locale attraverso un’angolatura inedita. Il pubblico potrà fruire di musica e teatro con concerti dal vivo e rappresentazioni teatrali all’interno delle cornici sacre; visite guidate, letture itineranti, proiezioni e mostre fotografiche; passeggiate momenti di riflessione comunitaria, senza dimenticare le degustazioni gastronomiche per valorizzare i prodotti tipici della valle.

Tutti gli eventi in programma nei tre giorni sono a ingresso libero. Per consultare il calendario dettagliato e gli orari dei singoli appuntamenti è possibile seguire le pagine social ufficiali (Facebook e Instagram) dell’evento o richiedere la brochure dedicata. Per informazioni telefoniche è attivo il numero 333.3841275.