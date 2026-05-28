Vignole Borbera: esplosione in una palazzina in centro paese

Nelle prime ore di oggi, 28 maggio, gli abitanti di Vignole Borbera sono stati svegliati da un boato. E’ infatti avvenuta un’esplosione in una palazzina vicina alla piazza principale del paese. Il 118 segnala che la causa sarebbe una bombola del gas.

È rimasto ferito un uomo di 50 anni che ha riportato ustioni su oltre il 50% del corpo. Sul posto sono intervenuti il mezzo di soccorso avanzato e l’elisoccorso.

Il paziente è stato trasportato in codice rosso al Centro Grandi Ustionati del CTO di Torino. L’esplosione sarebbe stata causata dalla vittima stessa, che ha tentato il suicidio.