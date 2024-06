Campassi tra storia e leggenda. Racconti, immagini e musica.

‘Appennino Futuro Remoto’ dà appuntamento a Carrega Ligure, nella frazione di Campassi, per domenica 30 giugno con “Il Paese in Mostra”.

Ci sono luoghi che emanano un fascino misterioso, ricco di storie da tramandare, uno di questi luoghi è la Valle dei Campassi, situata nel comprensorio territoriale di Carrega Ligure, in Val Borbera. Domenica 30giugno, nell’ambito del Festival “Appennino Futuro Remoto” si svolgerà “Raccontare Camminando”, una passeggiata da Campassi a Cà di Campassi accompagnati da Gianni Chiesa, Vicepresidente dell’Ente Parco Aree Protette Appennino Piemontese e storico del territorio della Val Borbera, e da Angelo Guerrini guida ambientale professionista di Connio. Dalle loro voci il racconto di un territorio, la sua storia e le caratteristiche geomorfologiche e ambientali.

Per raggiungere Campassi, sarà messa a disposizione una navetta che, dalle 10.15 partirà dalla Piazza della Vittoria a Cabella Ligure.

Nel pomeriggio, si svolgerà la presentazione della mostra fotografica “Il Tempo che fu” ideata e realizzata da Guido Gozzano, già sindaco di Carrega per un decennio.

La mostra propone un racconto in immagini, su 38 pannello fotografici, completato da un dépliant descrittivo che descrive i contesti e i periodi cui si riferiscono, per fare un piccolo viaggio nel tempo e vedere come era diversa la vita nella Valle dei Campassi. Un percorso attraverso la religione, il lavoro tanto e duro, il piacere, l’ambiente e la vita in genere. Le fotografie sono state cortesemente donate dagli eredi di coloro che vissero direttamente ciò che viene raccontato nella mostra.

Seguirà il concerto “Musiche e canti viandanti” con quattro musicisti straordinari: Elisa Dal Corso (voce e fisarmonica), Maria Dal Corso (voce e violino), Elisa Dalmasso (saxofono) e Julyo Fortunato (fisarmonica e chitarra) che proporranno un ampio programma musicale che va dalle ballate ai canti dei viandanti, al ballo liscio e ai canti devozionali per completare la narrazione di un territorio attraverso un altro degli eventi di Appennino Futuro Remoto la cui formula è sempre più apprezzata.

Sarà presente Serena Mantuan, che con le sue sculture in legno a raccontare il suo percorso di artigiana del legno.

Sempre da Cabella sarà messa a disposizione una seconda navetta alle 15,15 per parteecipare agli appuntamenti pomeridiani.

E…Come recita uno degli slogan di Appennino Futuro Remoto: “C’era una volta un Festival/un sogno che oggi è diventato realtà con un progetto di rigenerazione culturale e sociale per riattivare i luoghi di cultura, il patrimonio immateriale e l’economia locale frenando lo spopolamento”.

Per informazioni: 349 5765634 – [email protected] – www.appenninofuturoremoto.it