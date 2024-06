L’immediato ritiro della patente è scattato per 13 conducenti colti alla guida in stato di ebbrezza alcolica. Tra questi, dieci verranno segnalati all’autorità giudiziaria in quanto sorpresi con un tasso alcolemico superiore a 0.08 g/l, in tre casi addirittura tre volte superiore al limite consentito dalla legge.

Lo scopo di questi servizi, fa sapere la Polstrada, è quello di elevare ulteriormente gli standard di sicurezza stradale armonizzando l’attività di prevenzione, informazione e controllo e proseguiranno anche nelle prossime settimane, al fine di contrastare un fenomeno ancora tristemente diffuso lungo le strade.