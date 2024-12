Le Parrocchie del Gaviese, con il Patrocinio gratuito del Comune di Gavi, ha organizzato la mostra fotografica di Marta Farruggia “Carpe Diem“, dedicata alle tradizioni religiose locali. L’esposizione, allestita presso l’atrio del municipio, racconta attraverso immagini suggestive il profondo legame tra fede, tradizione e identità culturale, immortalando celebrazioni, processioni e luoghi sacri di Gavi, Carrosio, Cadepiaggio e Sottovalle. Questa mostra ha inoltre lo scopo di far riflettere sull’importanza di uno strumento quale la stampa fotografica che sembra essersi perduto nel tempo, e che quindi rischia di fare anche perdere la memoria di queste tradizioni invece da ricordare e trasmettere alle generazioni future. La mostra sarà aperta dal 14 dicembre dalle 9 alle 19 e, in occasione dei mercatini natalizi del 15 dicembre, con i medesimi orari. Sarà inoltre visitabile anche il 21 e il 22 dicembre dalle 9 alle 19. Durante l’evento sarà possibile effettuare un’offerta e portarsi a casa le fotografie: il ricavato sarà destinato al Circolo di Gavi. Un ringraziamento speciale al viceparroco Don Andrea Carcasole, promotore dell’iniziativa, al parroco Don Alvise Leidi, al Sindaco Carlo Massa, all’Amministrazione comunale e al Priorato delle Confraternite dell’Arcidiocesi di Genova per il patrocinio. Un’occasione imperdibile per riscoprire e celebrare le radici culturali e spirituali delle nostre comunità.

Samuel Sorce