Addio a Fabrizio Dellepiane.

Si è spento dopo una breve malattia Fabrizio Dellepiane, 69 anni, già assessore all’Ambiente nel Comune di Arquata Scrivia nella Giunta guidata dal sindaco Malaspina, in seguito consigliere comunale sui banchi della minoranza dal 2016 al 2021 e presidente dell’acquedotto Val Borbera.

Ma Fabrizio Dellepiane, più per le sue cariche amministrative era conosciuto per essere stato un fine intellettuale, amante della storia del’900. Lui, figlio di un partigiano, era presente a tutte le ricorrenze legate alla Resistenza, lo si incontrava al Monumento dedicato al partigiano russo Fedor Poletaev, o alla stele di Pertuso che ricorda una sanguinosa battaglia, o ancora alla Benedicta. La sua scomparsa ha intristito molte persone, in particolare gli iscritti alla sezione Anpi di Arquata Scrivia e di Grondona, di cui era membro, che in comunicato scrivono: “Fabrizio ha partecipato alla vita della nostra Associazione fino dalla sua ricostituzione nel paese. Un democratico, un antifascista, e un uomo che mancherà alla nostra comunità. La Sezione esprime ai familiari vivissime condoglianze”. Cordoglio anche dalla sezione Pinan Val Borbera.

Un ultimo saluto si terrà domani, sabato 14 dicembre, alle 12, nel cimitero di Varinella.