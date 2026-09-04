Sembra imminente la riapertura a doppio senso della strada 160 a Carrosio. Il cantiere dei record (negativi), con ben 10 anni di durata, allestito dal Cociv nel 2016, stavolta dovrebbe essere definitivamente smantellato. Gli operai dell’azienda incaricata da oggi stanno togliendo i new jersey sistemati per consentire la posa del guard rail, ultimo passaggio dell’allargamento del tratto. Una cantiere infinito, dove ad aprile erano tornate le due corsie dopo un decennio in compagnia dei semafori detestati da chi vive e lavora in Val Lemme, nel quasi totale silenzio degli enti locali. Erano però rimaste le strisce gialle sull’asfalto, indicazione che il cantiere non era finito. Infatti, a fine giugno era tornato il senso alternato. Il sindaco di Carrosio, Corrado Guglielmino, aveva azzardato il fine lavori entro metà luglio ma anche stavolta i tempi si sono allungati fino a questi giorni, complici le ferie e l’interferenza con il metanodotto e il gasdotto che passano in quel tratto, per i quali è stato necessario attendere le autorizzazioni del caso. Infine, i tempi del collaudo. Oggi gli operai hanno spiegato a chi passava che la rimozione dovrebbe concludersi in giornata o nei prossimi giorni.

Finisce così la storia di un cantiere, richiesto dalla Provincia come compensazione viabilistica legata al Terzo valico, che ha visto svariate modifiche al progetto e tanti periodi di sospensione dei lavori. Nel frattempo, i cittadini hanno subito disagi infiniti per allargare alcune decine di metri di strada che all’inizio degli anni 2000, in occasione dei lavori del contestato acquedotto alternativo della Cementir, erano stati inseriti nella “zona rossa” per la presenza di amianto, inizialmente ignorata in occasione di quest’ultimo cantiere: solo grazie alle segnalazioni del circolo Val Lemme di Legambiente e all’intervento dell’inviato de Le Iene è stata prestata attenzione.