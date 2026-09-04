Ci sono voluti mesi per ottenere almeno un incontro. A maggio un gruppo di famiglie dell’alta Val Borbera aveva scritto all’Unione montana Terre Alte e ai sette sindaci di Cantalupo, Albera, Rocchetta, Mongiardino, Roccaforte, Cabella e Carrega per chiedere un confronto sul tema delle spese per il trasporto pubblico dei loro figli nelle scuole superiori di Novi Ligure e di altre città. In media, infatti, chi vive in alta Val Borbera, dove non c’è alternativa al bus, spende circa 800 euro l’anno per ogni figlio. Una spesa ingente, per la quale le famiglie chiedevano all’Unione montana e ai sindaci di presentare alla Regione e alla Provincia una richiesta per ottenere “fondi specifici o convenzioni per calmierare i prezzi degli abbonamenti”, per esempio con voucher, bonus trasporti territoriali o tariffe agevolate per i fratelli.

Da maggio a pochi giorni fa, nessuno aveva risposto all’istanza delle famiglie. Il presidente dell’Unione, Michele Gragnolati, a luglio aveva dichiarato ai giornali che si sarebbe fatto carico della richiesta “aprendo un confronto sia con i firmatari sia con Regione e Provincia” ma per tutto agosto nessuno si è fatto vivo con i genitori, nonostante la data dell’inizio dell’anno scolastico, il 14 settembre, si stessa avvicinando sempre di più. Nonostante i numerosi tentativi di contatto telefonico e le successive mail, zero risposte, tanto che i genitori avevano parlato di “comportamento vergognoso”. Finalmente, nei giorni scorsi l’Unione ha deciso di aprire un confronto: ha convocato un incontro il 10 settembre, alle 18, nella sede dell’ente a Cantalupo Ligure, a soli quattro giorni dall’inizio delle lezioni.