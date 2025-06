Una donna Gran Maestro dell’Ordine del cavalieri del Raviolo e del Gavi. E’ Clementina Dellacasa: di origine gaviese, architetto a Tortona, dove fra l’altro è vicepresidente del FAI, diventò Cavaliere giovanissima, nominata da Carletto Bergaglio. E’ la prima donna che ricopre una carica rappresentativa all’interno dell’Ordine, fondato all’inizio degli anni ’70 per promuovere Gavi e i suoi prodotti nel mondo.

Clementina Dellacasa succede a Mario Cunietti, in carica per dieci anni, il magistero più lungo nella storia dell’Ordine. La scelta di una donna come “guida” dell’Ordine dimostra che i Cavalieri si ispirano al Medio Evo ma sono contemporanei. L’investitura dell’architetto è avvenuta domenica 22 giugno durante il Capitolo di Primavera della confraternita del gusto, nell’incantevole scenario della Centuriona di Gavi, messa a disposizione dalla famiglia Nattino. Un centinaio di convitati ha gustato i piatti preparati dal Catering Bottaro e Campora con gli immancabili ravioli e il Gavi docg La Centuriona.

Presenti Andrea Nattino con la famiglia, il sindaco Carlo Massa, alcune confraternite gastronomiche e naturalmente i Cavalieri. Nel Gran Magistero eccezionalmente presente Graziella Semino, che fu tra i fondatori nel 1973.

Dopo i saluti del Gran Maestro, Marco Porzio, presidente nazionale FICE (Federazione Italiana Circoli Enogastronomici) ha illustrato l’attività delle confraternite, in totale 150 associate in tutta Italia, che esprimono un mondo interessantissimo di tradizioni e prodotti tipici. Si è poi proceduto con le intronizzazioni. Per primo Alberto Rocchi, il creatore del celebre ristorante Le Cantine del Gavi. Per i componenti dell’Ordine è stata un’emozione unica vedere Alberto diventare Cavaliere del Raviolo e del Gavi e se nella pergamena che viene consegnata al neofita è scritto “per meriti gastronomici ed enologici” mai dicitura fu più appropriata.

Gli altri neocavalieri: Riccardo Rivela, Alessio Brandino, Riccardo Lizza, Paolo Novara, Gianfranca Tempestini. Infine, Andrea Nattino e il figlio Luigi Filippo.

Dopo gli interventi delle confraternite ospiti, due delle quali venivano da Verona, si è proceduto al passaggio delle consegne. Oltre a quello tra Cunietti e Clementina Dellacasa,

Roberto Dellacasa ha ceduto il posto di Cancelliere a Carlo Bassano, gaviese, perito chimico ora in pensione. Cavaliere da poco meno di vent’anni, sta già operando attivamente e in maniera determinante all’interno dell’Ordine.