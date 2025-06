La Provincia: “La strada di Carrega chiusa ancora per un mese”

La Provincia, fa sapere un giornale on line senza citare la fonte, annuncia che la strada provinciale 147 di Carrega Ligure resterà chiusa fino ai primi di agosto. Nell’articolo non si fa riferimento al fatto che l’unico collegamento tra il territorio di Carrega e la Val Borbera è stato riaperto dal sindaco Luca Silvestri con un’ordinanza.

Secondo gli amministratori provinciali, quindi, gli abitanti del paese dovrebbero rimanere isolati ancora per un mese nell’attesa dell’avvio dei lavori, per i quali, finalmente, l’ente avrebbe trovato i soldi, sempre secondo l’articolo. La strada, come è noto, è chiusa dal 16 aprile poichè la Provincia non ha i soldi per la manutenzione delle reti a protezione del tratto sul quale nel 2022 è caduta la frana. Da marzo le barriere sono state danneggiate dai massi caduti. Ora i fondi, 100mila euro, ci sarebbero ma ci vorrà ancora un mese. “Tempi tecnici”, ha fatto sapere il presidente della Provincia in un’intervista a una tv locale ma per gli abitanti di Carrega il tempo, nei confronti degli amministratori provinciali, è scaduto: domani, 29 giugno, si terrà il Consiglio comunale per chiedere lo scioglimento del Consiglio provinciale poiché la Provincia, finora, non è stata in grado di garantire i servizi, cioè l’apertura della strada, alla popolazione.

A Carrega, oltretutto, non credono più da tempo alle promesse della Provincia: a maggio era stato annunciato agli amministratori comunali che la riapertura sarebbe stata a giugno…