Condanna per la svastica sulla segnaletica stradale per la Benedicta

Imbrattato con il simbolo hitleriano un cartello con l'indicazione per il sacrario di Capanne di Marcarolo

L’ignoranza genera anche questo: una svastica disegnata su un cartello stradale per il Sacrario della Benedicta, a Capanne di Marcarolo, Bosio, segnalata su Facebook dall’Associazione Memoria della Benedicta, a due mesi dalla commemorazione degli 81 anni dell’eccidio partigiano a opera dei nazifascisti. Daniele Borioli, presidente dell’associazione, ha scritto: “La croce nazista che ha imbrattato l’indicazione stradale verso il Sacrario della Benedicta è solo il miserabile simbolo di un pensiero contorto e ignorante. Il sacrificio, la lezione morale e civile dei partigiani fucilati e deportati, a seguito del rastrellamento della Benedicta, nell’aprile del 1944, non temono lo sfregio dell’ignoranza e del fanatismo. È il nostro tempo presente, invece, a dover temere il ritorno dei fantasmi che hanno umiliato l’Italia e l’Europa nel secolo scorso. Per questo chiediamo fermezza e vigilanza, affinché gli autori dello sfregio siano individuati e chiamati a rispondere del loro gesto“.