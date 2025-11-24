Servizio straordinario dei Carabinieri della Compagnia di Novi Ligure a Gavi e Serravalle Scrivia per i controlli nella prevenzione dei furti e dei reati predatori di queste ultime settimane. Centocinquanta le persone identificate e sessanta i veicoli ispezionati.

Con l’ausilio dei Carabinieri della Compagnia di Intervento Operativo giunti da Torino, i militari delle due Stazioni hanno messo in atto un’azione di contrasto con squadre formate da 20 operatori, che hanno effettuato posti di controllo sulle principali arterie e pattugliamenti in tutte le frazioni del territorio, da Stazzano a Vignole e Borghetto Borbera, fino a Francavilla, Bosio e Parodi.

I controlli, spiegano dall’Arma, hanno puntato a garantire concretamente la sicurezza di esercizi commerciali e abitazioni private, richiamando l’attenzione dei cittadini sull’importanza della segnalazione al 112 di ogni situazione che possa destare sospetto o preoccupazione.

I controlli sono stati estesi al villaggio commerciale di Serravalle Scrivia in vista del grande afflusso di visitatori per le vendite straordinarie del periodo delle festività natalizie.

