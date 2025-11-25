Val Lemme: tre paesi dicono no alla violenza contro le donne

Tre paesi della Val Lemme celebrano la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
A Carrosio oggi, 25 novembre, sarà inaugurata una panchina rossa donata al Comune dall’impresa Tre Colli. L’appuntamento sarà alle 10,30, una cerimonia alla quale prenderanno parte anche gli alunni della scuola elementare insieme a una rappresentanza femminile delle dipendenti della Tre Colli. A seguire, in municipio, l’intervento della vicepresidente dell’associazione Me.dea, Carlotta Sartorio, sul ruolo della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
A Pasturana, sempre oggi, il Comune espone nel viale principale del paese lo stendardo arancione con la scritta “Giù le mani dalle donne” e all’ingresso del centro abitato sarà allestita la panchina rossa con la passatoia rossa che cita “Camminiamo insieme”.
Infine, giovedì 27 novembre, a Tassarolo, alle 10,30 l’inaugurazione della panchina arancione della gentilezza, installata nel giardino della scuola in collaborazione con l’organizzazione Zonta International.