“Creare una “casa dei dialetti” in ogni Comune come fanno in Corsica”

Creare una “casa dei dialetti” in ogni Comune. E’ la proposta lanciata sabato scorso, nel museo Maini di Ovada, dallo scrittore e poeta Gianni Repetto durante la lezione inserita nella rassegna “Ovada e l’Ovadese – Territorio, storia, cultura e tradizioni”.

Repetto ha preso spunto dalla Corsica, dove i centri dell’associazione “Pratica lingua” organizzano corsi aperti alla frequenza, divisi per età, per bambini e adulti. Nel museo Maini l’autore ha fatto un excursus culturale e socio-antropologico partendo dalla sopravvivenza dei dialetti locali, “analizzati dal punto di vista linguistico cercando di individuare una prospettiva di trascrizione comune che renda leggibili le produzioni locali in lingua a un pubblico sempre più vasto”. Da qui l’idea di una “casa dei dialetti”, compito delle amministrazioni locali, “in primis a quella di Ovada, che diventi luogo di confronto tra le parlate locali, biblioteca in lingua e laboratorio di apprendimento dei primi rudimenti delle parlate dialettali. L’insegnamento dei dialetti è praticamente impossibile nella scuola per ragioni burocratiche e didattiche, poiché sarebbe difficile scegliere quale dialetto o lingua che dir si voglia insegnare: il piemontese, come sostengono le associazioni del Piemonte profondo? Ma noi che abbiamo a che fare con quella lingua?”.