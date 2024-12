Crollo ex Inga: lunghe code dentro Serravalle almeno fino a gennaio

Almeno fino a gennaio la situazione del traffico a Serravalle Scrivia non cambierà. Via Garibaldi, chiusa dal 6 settembre, resterà ancora chiusa in attesa della perizia necessaria a stabilire come intervenire sul muro di cinta dell’ex Inga crollato in parte. Lo studio deve indicare se abbattere solo il muro o anche altri edifici del vecchio stabilimento ed è stato commissionato dal Comune, che si farà carico di intervenire dopo il mancato rispetto dell’ordinanza di messa in sicurezza non rispettata dal fallimento dell’ex Inga. Il sindaco Luca Biagioni ha aggiornato la situazione in Consiglio comunale, annunciando l’esito della perizia per metà gennaio. Le opposizioni, in particolare con Marcelo Bocca, hanno rimarcato le difficoltà nella viabilità nelle ore di punta, con code chilometriche sia in direzione Arquata che in direzione Novi Ligure. Su via Garibaldi finiva infatti il grosso del traffico dalla Val Borbera e da Stazzano, ora tutto concentrato su via Roma. Biagioni ha ricordato inoltre che, sempre a gennaio, ci sarà l’esito del progetto di conteggio del traffico grazie alle spire sistemate presso il semaforo del ponte di Stazzano: i semafori verranno sincronizzati in base al numero delle auto con l’obiettivo di ridurre le code.