Val Borbera. Grave incidente sul ponte della Gnocca.

Probabimente è stato colto da un malore, il sessantenne che questa sera, domenica 22 dicembre, è precipitato con la sua auto, una Dacia Duster, nel torrente Borbera, mentre attraversava il ponte della Gnocca, da anni oggetto di rifacimenti. L’uomo percorreva le Strette in direzione Borghetto Borbera quando ha perso conoscenza e di conseguenza il controllo del mezzo. All’arrivo dei soccorsi, l’uomo, seppur ferito era vivo. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 112 e i vigili del fuoco e si sta attendendo l’arrivo dell’elisoccorso. Tutt’ora l’area è impraticabile con lunghe code d’auto in uscita e in entrata dalla Val Borbera.